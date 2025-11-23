Британский боксер накануне поединка высказался об американском блогере. В частности, он рассказал, почему Пол лучше, чем Тайсон Фьюри, сообщает 24 канал со ссылкой на Netflix.

Что сказал Джошуа о Поле?

Джошуа отметил, что Пол по духу является победителем и завоевателем. Он ментально сильнее, чем Фьюри.

"Эй Джей" заявил, что уважает американского блогера. Бывший чемпион мира заявил, что иначе бы он не согласился на бой с Полом.

Я не считаю Пола сумасшедшим, он знает свои способности. Он знает кое-что такое, о чем мы даже не догадываемся. Так же и я о себе знаю то, о чем вы и не думали,

– сказал Джошуа.

Ранее Мозес Итаума в интервью DAZN назвал победителя поединка Джошуа – Пол. Непобежденный боксер считает, что американский блогер победит бывшего чемпиона мира, хотя и является андердогом.

Как Пол добрался до Джошуа?