Британский боксер накануне поединка высказался об американском блогере. В частности, он рассказал, почему Пол лучше, чем Тайсон Фьюри, сообщает 24 канал со ссылкой на Netflix.
Что сказал Джошуа о Поле?
Джошуа отметил, что Пол по духу является победителем и завоевателем. Он ментально сильнее, чем Фьюри.
"Эй Джей" заявил, что уважает американского блогера. Бывший чемпион мира заявил, что иначе бы он не согласился на бой с Полом.
Я не считаю Пола сумасшедшим, он знает свои способности. Он знает кое-что такое, о чем мы даже не догадываемся. Так же и я о себе знаю то, о чем вы и не думали,
– сказал Джошуа.
Ранее Мозес Итаума в интервью DAZN назвал победителя поединка Джошуа – Пол. Непобежденный боксер считает, что американский блогер победит бывшего чемпиона мира, хотя и является андердогом.
Как Пол добрался до Джошуа?
В ноябре прошлого года Пол открыл себе двери в мир бокса. Американский блогер одолел Майка Тайсона в выставочном поединке.
В июне 2025 года он уже встретился с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Пол одержал неожиданную победу.
В ноябре этого года блогер должен был драться против Джервонты Дэвиса. Однако бой сорвался, поскольку американского боксера обвинили в насилии.
Теперь бой Пол – Джошуа состоится в декабре 2025 года. Американец и британец проведут официальную встречу в супертяжелом весе.