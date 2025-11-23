Британський боксер напередодні поєдинку висловився про американського блогера. Зокрема, він розповів, чому Пол краще, ніж за Тайсон Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Netflix.
Що сказав Джошуа про Пола?
Джошуа наголосив, що Пол за духом є переможцем та завойовником. Він ментально сильніже, ніж Ф'юрі.
"Ей Джей" заявив, що поважає американського блогера. Колишній чемпіон світу заявив, що інакше б він не погодився на бій з Полом.
Я не вважаю Пола божевільним, він знає свої здібності. Він знає дещо таке, про що ми навіть не здогадуємось. Так само і я про себе знаю те, про що ви і не думали,
– сказав Джошуа.
Раніше Мозес Ітаума в інтерв'ю DAZN назвав переможця поєдинку Джошуа – Пол. Непереможений боксер вважає, що американський блогер переможе колишнього чемпіона світу, хоча і є андердогом.
Як Пол дістався до Джошуа?
У листопаді минулого року Пол відкрив собі двері у світу боксу. Американський блогер здолав Майка Тайсона у виставковому поєдинку.
У червні 2025 року він вже зустрівся з Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим. Пол здобув неочікувану перемогу.
У листопаді цього року блогер повинен був битися проти Джервонти Девіса. Проте бій зірвався, оскільки американського боксера звинуватили у насильстві.
Тепер бій Пол – Джошуа відбудеться у грудні 2025 року. Амерканець і британець проведуть офіційну зустріч у надважкій вазі.