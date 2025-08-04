Речь идет о Филипе Хрговиче. 33-летний хорватский боксер хочет взять реванш у Даниэля Дюбуа, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кто бросил вызов Даниэлю Дюбуа?

1 июня 2024 года Хргович впервые сошелся против Дюбуа в ринге в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. К сожалению, перед этим боем хорват заболел и еще до этого травмировался во время одного из спаррингов. Поэтому подошел к поединку в плохой форме и не смог выложиться на все сто процентов.

Теперь Филипп хочет реванша, чтобы попытаться победить "Динамита".

Надеюсь, я снова получу этот бой и побежу его. Это бой, которого я хочу больше всего. Я хочу реванша. Думаю, я способен его побить,

– заявил Хргович.

Справка. Филип Хргович провел в профессионалах 19 боев, в которых одержал 18 побед (14 – нокаутом) при одном поражении (как раз от Дюбуа). Последний раз хорватский боксер выходил в ринг 5 апреля текущего 2025 года, когда победил Джо Джойса.

Отметим, что Даниэлю уже ищут следующего соперника. Промоутер британца Фрэнк Уоррен рассматривает неожиданную кандидатуру в виде Тони Йока. Поражение от Александра Усика стало Дюбуа 3-м в профессиональной карьере в 25-ти боях, в которых Даниэль одержал 22 победы (21 – нокаутом).