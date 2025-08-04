Мова йде про Філіпа Хрговича. 33-річний хорватський боксер хоче взяти реванш у Даніеля Дюбуа, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хто кинув виклик Даніелю Дюбуа?

1 червня 2024 року Хргович вперше зійшовся проти Дюбуа у рингу у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. На жаль, перед цим боєм хорват захворів та ще до цього травмувався під час одного зі спарингів. Тому підійшов до поєдинку у поганій формі та не зміг викластись на усі сто відсотків.

Тепер Філіп прагне реваншу, аби спробувати перемогти "Динаміта".

Сподіваюся, я знову отримаю цей бій і переможу його. Це бій, якого я хочу найбільше. Я хочу реваншу. Думаю, я здатен його побити,

– заявив Хргович.

Довідка. Філіп Хргович провів у професіоналах 19 боїв, у яких здобув 18 перемог (14 – нокаутом) при одній поразці (якраз від Дюбуа). Востаннє хорватський боксер виходив у ринг 5 квітня поточного 2025 року, коли переміг Джо Джойса.

Відзначимо, що Даніелю вже шукають наступного суперника. Промоутер британця Френк Воррен розглядає несподівану кандидатуру у вигляді Тоні Йока. Поразка від Олександра Усика стала Дюбуа 3-ю у професійній кар'єрі у 25-ти боях, у яких Даніель здобув 22 перемоги (21 – нокаутом).