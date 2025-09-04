Влиятельный функционер заговорил о перспективах Джастиса Хуни. Эдди Хирн анонсировал возвращение в ринг 26-летнего австралийского боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

В ноябре 2025 года Хуни проведет свой следующий поединок. Не исключено, что это будет домашний поединок для австралийского боксера. По словам Хирна, он хочет, чтобы Хуни провел полный бой, одержал в нем победу. Только после этого он сможет подраться с кем угодно.

Промоутер заговорил о потенциальном бое Мозеса Итаумы против Джастиса Хуни. Хирн уверен, что именно австралиец имеет все шансы победить однажды "Нового Майка Тайсона".

Мне нравится идея провести поединок Итаума против Хуни. Это два сильных, молодых, быстрых супертяжа. Джастис не будет висеть на канатах, ожидая, пока британец покажет всю свою силу. Он будет пытаться навязать свой сценарий. Это тот боксер, который может одолеть Мозеса,

– сказал Хирн.

Справка. Мозес Итаума отбоксировал в свои 20 лет уже 13 боев – 13 побед (11 – нокаутом).

Кто такой Джастис Хуни?