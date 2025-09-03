Леннокс Льюис высказался относительно боя Усик – Итаума. Легенда бокса призвал Мозеса не драться с абсолютным чемпионом мира в хевивейте, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Почему Итауме не нужен бой с Усиком?
Леннокс Льюис считает, что Мозесу Итауми еще рано драться с Александром Усиком. Бывший чемпион мира отметил, что 20-летнему британскому боксеру лучше подождать, когда украинец завершит карьеру.
Легенда бокса отметил, что Александр Усик совсем скоро покинет профессиональный ринг. Льюис подчеркнул, что Мозес Итаума только учится и набирается опыта, поэтому ему нельзя драться с украинским боксером.
Никогда нельзя торопиться. Если поспешишь, это может дорого обойтись твоей карьере. Поэтому лучше взять свой шанс, когда он реально будет, когда ты будешь готов,
– сказал Льюис.
Напомним, что в последнем бою Мозес Итаума дрался с Диллианом Уайтом. Британец нокаутировал опытного земляка в первом раунде противостояния.
Кто такой Мозес Итаума?
Мозес Итаума подписал первый профессиональный контракт в 2023 году. Его промоутером стал Фрэнк Уоррен.
В 2024 году Мозес Итаума завоевал титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental.
За свою карьеру Итаума провел 13 поединков и не потерпел ни одного поражения. На счету Мозеса также 11 нокаутов.