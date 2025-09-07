Френк Воррен висловився стосовно титулів Олександра Усика. Зокрема, промоутер поділився думками щодо бою українського боксера із Дереком Чісорою, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Чи поб'ється Усик з Чісорою?

Френк Воррен розповів, чи реальний бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою. Промоутер вважає, що є можливість побачити українського чемпіона у бою з британцем знову.

Воррен розповів, за якої умови Усик зустрінеться з Чісорою в очному протистоянні. Для цього українському боксеру потрібно відмовитися від своїх титулів.

Якщо він відмовиться від усіх інших поясів і залишить собі лише цей, і якщо це буде останній, то так, це цілком можливо, якщо він справді вирішить так зробити,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Олександр Усик завоював титул IBF у реванші із Даніелем Дюбуа. Українець нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку та заволодів його чемпіонським титулом.

Що відомо про бій Усик – Чісора?