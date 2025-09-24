Бен Дэвисон высказался относительно будущего Александра Усика. Известный тренер выбрал соперника для абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Bad Left Hook.

Читайте также Бывший чемпион мира назвал боксера, который победил бы Усика: это не Итаума

Кто должен стать соперником Усика?

Тренер Мозеса Итаумы считает, что 20-летний британский боксер готов к бою с Александром Усиком. Также Бен Дэвисон отметил, что в жизни не часто появляется шанс выйти с лучшим боксером мира за последние 20 лет.

Возможно, это произойдет раньше, чем хотелось бы в идеальном сценарии, но я просто думаю: ради чего ты здесь? Когда фанаты бокса жалуются и утверждают, что бойцов слишком оберегают, подбирают соперников, чтобы сохранить "ноль" в графе поражений, – и одновременно мы говорим, что готовы пойти на риск, и тогда снова слышим нарекания,

– сказал Дэвисон.

Напомним, что Мозес Итаума в августе 2025 года победил Диллиана Уайта нокаутом в первом раунде боя. Таким образом британец записал в свой актив 13 победу в 13 поединках в своей карьере.

Ранее Дэвид Хэй в интервью Seconds Out высказался о бое между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Легенда бокса считает, что британец может нокаутировать украинского боксера.

"Я знаю, что Усик – гений, и он лучший в мире, но я говорю о человеке, который имеет лучшие шансы в мире победить его – это Мозес Итаума", – высказался Хэй.

Что известно о возможном бое Усик – Итаума?