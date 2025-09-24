Бен Девісон висловився щодо майбутнього Олександра Усика. Відомий тренер обрав суперника для абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Bad Left Hook.

Хто має стати суперником Усика?

Тренер Мозеса Ітауми вважає, що 20-річний британський боксер готовий до бою з Олександром Усиком. Також Бен Девісон наголосив, що у житті не часто з'являється шанс вийти з найкращим боксером світу за останні 20 років.

Можливо, це станеться раніше, ніж хотілося б в ідеальному сценарії, але я просто думаю: заради чого ти тут? Коли фанати боксу скаржаться і стверджують, що бійців надто оберігають, підбирають суперників, щоб зберегти «нуль» у графі поразок, – і водночас ми говоримо, що готові піти на ризик, і тоді знову чуємо нарікання,

– сказав Девісон.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума у серпні 2025 року переміг Ділліана Вайта нокаутом у першому раунді бою. Таким чином британець записав у свій актив 13 перемогу у 13 поєдинках у своїй кар'єрі.

Раніше Девід Хей в інтерв'ю Seconds Out висловився про бій між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Легенда боксу вважає, що британець може нокаутувати українського боксера.

"Я знаю, що Усик – геній, і він найкращий у світі, але я говорю про людину, яка має найкращі шанси у світі перемогти його – це Мозес Ітаума", – висловився Хей.

Що відомо про можливий бій Усик – Ітаума?