Хасим Рахман высказался относительно Александра Усика. Бывший чемпион мира в интервью Boxing Media King назвал боксера, который бы мог победить абсолютного чемпиона мира, передает 24 канал.

Кто может победить Усика?

Хасим Рахман считает, что Александра Усика мог бы одолеть Леннокс Льюис. Бывший чемпион мира назвал сильные стороны легендарного боксера прошлой эпохи, ведь дважды дрался с ним за его карьеру.

Экс-чемпион мира заявил, что Льюис хорошо держал дистанцию. Рахман также рассказал, каким был Леннокс во время работы со своим тренером Мэнни Стюардом.

Он был замечательным шахматистом на ринге. Он умел контролировать дистанцию, а его сила была просто невероятной,

– сказал Рахман.

Напомним, что Александр Усик последний раз дрался в июле 2025 года. "Король хевивейта" победил британского боксера Даниэля Дюбуа, нокаутировав его в пятом раунде боя.

Что говорят об Усике в боксерском сообществе?