В частности, Александр Усик встретился с Майклом Оуэном. Обладатель "Золотого мяча" 2001 года поделился совместным фото с абсолютным чемпионом мира по боксу, сообщает 24 канал.

Что сказал Оуэн о встрече с Усиком?

Бывший форвард сборной Англии лаконично высказался о встрече с Александром Усиком на благотворительном матче в Лиссабоне. Майкл Оуэн порадовался, что имел возможность встретиться с украинским боксером на футбольном поле, а не в ринге.

К счастью, я с этой легендой делю поле, а не ринг,

– написал Оуэн.

Напомним, что Александр Усик после реванша с Даниэлем Дюбуа должен был договориться о бое с Джозефом Паркером. Однако украинский чемпион попросил отсрочку в WBO, чтобы залечить травму.

Организация положительно ответила на просьбу Усика и отсрочила переговоры на 90 дней. Хотя травма украинского боксера вызвала сомнения у многих, в частности, Дэвида Гиггинса, который является промоутером Паркера.

Что известно об Усике и футболе?