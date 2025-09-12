IBF приняла специальное решение для "Нового Майка Тайсона". Международная федерация бокса предложила интересный бой для Мозеа Итаумы, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

С кем будет драться Итаума?

IBF предложила Мозесу Итауме сразиться за право встретиться в очном противостоянии с Александром Усиком. Соперником британского боксера станет Фрэнк Санчес.

Ранее Санчес должен был драться против Эфе Аджагбы, но нигериец отказался от поединка. Если же Итаума не захочет драться с Фрэнком, то следующим в рейтинге будет Ричард Торрес.

Напомним, что Александр Усик должен драться против временного чемпиона мира по версии WBO. Соперник украинца определится 25 октября 2025 года в бою между Джозефом Паркером и Фабио Уордли.

