IBF ухвалива спеціальне рішення для "Нового Майка Тайсона". Міжнародна федерація боксу запропонувала цікавий бій для Мозеа Ітауми, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

З ким битиметься Ітаума?

IBF запропонувала Мозесу Ітауми битися за право зустрітися в очному протистоянні з Олександром Усиком. Суперником британського боксера стане Френк Санчес.

Раніше Санчес мав битися проти Ефе Аджагби, але нігерієць відмовився від поєдинку. Якщо ж Ітаума не захоче битися з Френком, то наступним у рейтингу буде Річард Торрес.

Нагадаємо, що Олександр Усик повинен битися проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO. Суперник українця визначиться 25 жовтня 2025 року у бою між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі.

Що відомо про Усик – Ітаума?