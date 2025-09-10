Тедди Атлас высказался относительно будущего соперника для Мозеса Итаумы. Легендарный тренер назвал боксера, с которым должен подраться британский супертяж, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также "Не пройдет шесть раундов": экс-чемпион раскритиковал сравнение Усика с Итаумой

С кем должен драться Итаума?

Бывший тренер Майка Тайсона рассказал, с кем надо подраться Мозесу Итауме. По его мнению, британскому боксеру в следующем поединке нужно встретиться с Филиппом Хрговичем.

Тедди Атлас объяснил, почему Мозес Итаума должен подраться с хорватским боксером в следующем бою. Легендарный тренер заявил, что британцу нужен такой соперник, который может продержаться не один раунд, чтобы проверить себя.

Ему нужен такой соперник, как Хргович, потому что у того крепкий подбородок. Да, его иногда слишком легко поразить, я это понимаю, но он большой парень. Возможно, он не такой сильный панчер, как Джошуа. Он здоровенный, может нанести вред,

– сказал Атлас.

Напомним, что Мозес Итаума в последнем бою встретился с Диллианом Уайтом. В ночь с 16 на 17 августа "Новый Майк Тайсон" нокаутировал опытного британца в первом раунде поединка.

Кто такой Филип Хргович?