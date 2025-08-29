Промоутер Джозефа Паркера вслед за тренером новозеландца прокомментировал танцы Александра Усика на своем благотворительном вечере. Абсолютный чемпион изрядно зажигал под хиты украинских звезд шоубиза, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

К теме Отсрочка для Усика: когда WBO ответит на заявление украинского боксера

Какой была реакция промоутера Паркера на танцы Усика?

Дэвид Гиггинс заявил, что не видел никаких медицинских доказательств травмы Усика. Промоутер обязательного претендента предположил, что серьезная травма не позволила бы Александру таких зажигательных танцев.

Я на самом деле не видел медицинских доказательств, но можно было бы предположить, что серьезная травма не позволила бы подобной активности. Насколько мне известно, все остается по-прежнему. В боксе меня уже ничего не удивляет. Джозеф просто хочет драться, и он ждет боя. Он сосредоточен, подготовлен и готов встретиться с кем угодно, где угодно, и он лишь ждет этого шанса. Джозеф хотел бы выйти в ринг еще в этом году, как можно скорее,

– заявил Гиггинс.

Хотя Усик попросил отсрочку переговоров о бое с Паркером, но в WBO сообщали, что просьба украинца остается на рассмотрении. У WBO рассказали, когда примут решение по запросу украинского боксера.

Интересно, что сам Паркер не слишком верит, что получит бой против абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Если Усик откажется от боя против новозеландца, то снова потеряет звание "абсолюта" и пояс WBO, за который Джозеф может подраться с Мозесом Итаумой.

Отметим, что следующий поединок Усика станет для него прощальным на профи-ринге. За спиной украинца 24 победных поединка (15 – нокаутом).