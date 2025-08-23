Однако Усик попросил WBO отсрочить бой с Паркером из-за травмы. Стало известно, когда организация вынесет вердик по просьбе "Короля хевивейта", сообщает 24 канал со ссылкой на "Трибуну".

Когда WBO ответит Усику?

Президент WBO Густаво Оливьери сообщил, когда Александр Усик получит ответ относительно отсрочки боя с Джозефом Паркером. Организация одобрит запрос украинского боксера в ближайшие дни.

Усик попросил о продолжении переговоров по бою с Паркером, и Комитет примет решение в ближайший понедельник,

– сказал Оливьери.

Отметим, что Александр Усик рассказывал о том, что эта травма тянется уже не один год. Также украинский боксер обратил внимание на свой возраст и отметил, что ему нужен отдых, ведь он проводил бои на самом высоком уровне.

Добавим, шо Джозеф Паркер не против подождать, когда Александр Усик отдохнет после боя против Даниэля Дюбуа. Новозеландский боксер относится с уважением к "Королю хевивейта".

