"Короля хевивейта" начали часто связывать с Мозесом Итаумой. Бен Дэвисон назвал боксера, с которым надо подраться Александру Усику, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

С кем должен подраться Усик?

Тренер Мозеса Итаумы, что дело вовсе не в деньгах, ведь его подопечный имеет шанс встретиться против лучшего представителя королевского дивизиона в истории. Боксер имеет возможность проверить свои умения в бою с асболютним чемпионом мира.

Бен Дэвисон также отметил, что Александру Усик стоит согласиться на бой против Мозеса Итаумы. По его мнению, украинский чемпион еще не боксировал с таким соперником.

Усик еще не встречался на ринге с кем-то вроде Мозеса, потому что таких просто не было. Кто-то, кто может соревноваться по боксерскому IQ с кем угодно в любой весовой категории. Кто-то проворный, быстрый и очень сильный. Его еще не было,

– сказал Дэвисон.

Напомним, что Александр Усик обязан драться против Джозефа Паркера, который является главным претендентом на пояс WBO. Иначе украинский боксер потеряет титул и статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

