Британский боксер заявил, что может претендовать на бой с Джозефом Паркером. Дерек Чисора выразил желание сойтись в ринге с новозеландцем, пишет 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Что Чисора сказал о возможном бое Усик – Паркер?

41-летний боксер заявил, что может подраться с Паркером, если Александр Усик сознательно откажется от пояса WBO.

Мы хотим Джозефа Паркера и Фрэнк Уоррен может организовать этот поединок. Если Усик откажется провести бой с обязательным претендентом, то мы с Джозефом будем драться за полноценный титул. Но я не знаю, какова вероятность такого варианта. Никто этого не знает. Проблема в том, что Усик держит всех в кулаке – все титулы в его руках, все зависит только от него. Планы лучших боксеров супертяжелого веса зависят от Усика и его решения,

– сказал Чисора.

Интересно, что Дерек не слишком верит в сценарий проведения боя Усика против Паркера. Отметим, что впереди у Чисоры прощальный бой, как и у Усика. За спиной британца 49 поединков, в которых он одержал 36 побед (23 – нокаутом) при 13-ти поражениях.

Что известно о потенциальной битве Усик – Паркер?