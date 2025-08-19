Британский боксер заявил, что может претендовать на бой с Джозефом Паркером. Дерек Чисора выразил желание сойтись в ринге с новозеландцем, пишет 24 Канал со ссылкой на iFL TV.
Что Чисора сказал о возможном бое Усик – Паркер?
41-летний боксер заявил, что может подраться с Паркером, если Александр Усик сознательно откажется от пояса WBO.
Мы хотим Джозефа Паркера и Фрэнк Уоррен может организовать этот поединок. Если Усик откажется провести бой с обязательным претендентом, то мы с Джозефом будем драться за полноценный титул. Но я не знаю, какова вероятность такого варианта. Никто этого не знает. Проблема в том, что Усик держит всех в кулаке – все титулы в его руках, все зависит только от него. Планы лучших боксеров супертяжелого веса зависят от Усика и его решения,
– сказал Чисора.
Интересно, что Дерек не слишком верит в сценарий проведения боя Усика против Паркера. Отметим, что впереди у Чисоры прощальный бой, как и у Усика. За спиной британца 49 поединков, в которых он одержал 36 побед (23 – нокаутом) при 13-ти поражениях.
Что известно о потенциальной битве Усик – Паркер?
- Александр попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за давней травмы спины.
- В WBO пошли на встречу Усику, не указав дедлайнов.
- Промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что таким поступком украинец выманил больше для себя времени на принятие финального решения относительно боя против Паркера.
- Напомним, если Усик откажется от пояса WBO, то снова потеряет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
- Бывший чемпион Спенсер Оливер рассказал, если Усик откажется от пояса, то его могут разыграть Паркер с Мозесом Итаумой.