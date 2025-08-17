16 августа стало известно, что Александр Усик подал запрос с просьбой отсрочить переговоры из-за давней травмы спины. Промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на просьбу команды непобедимого украинца, информирует 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

Что сказал Уоррен о травме Усика?

По мнению главы промоутерской компании Top Rank, таким образом Усик пытается выиграть больше времени, чтобы принять финальное решение относительно возможного боя против обязательного претендента по линии WBO Джозефа Паркера.

Команда Усика сказала, что он травмирован. Но это может быть просто способом выиграть больше времени для принятия решения относительно будущего боя,

– сказал Уоррен.

Напомним, если Усик откажется от боя против Паркера, то снова потеряет звание "абсолюта" в хевивейте. Если украинец лишится титула, то его могут разыграть Паркер и Мозес Итаума. Впереди перед Александром, у которого в активе 24 победных поединка, прощальный поединок на профи-ринге.

Зато Паркер уже провел в профессионалах 39 поединков, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях. Последний раз Джозеф выходил в ринг в феврале 2025-го, когда легко нокаутировал Мартина Баколе, который в последний момент заменил больного Даниэля Дюбуа.