16 серпня стало відомо, що Олександр Усик подав запит із проханням відтермінувати перемовини через давню травму спини. Промоутер Френк Воррен відреагував на прохання команди непереможного українця, інформує 24 Канал із посиланням на Ringside24.

Що сказав Воррен про травму Усика?

На думку голови промоутерської компанії Top Rank, таким чином Усик намагається виграти більше часу, аби прийняти фінальне рішення щодо можливого бою проти обов'язкового претендента по лінії WBO Джозефа Паркера.

Команда Усика сказала, що він травмований. Але це може бути просто способом виграти більше часу для прийняття рішення щодо майбутнього бою,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, якщо Усик відмовиться від бою проти Паркера, то знову втратить звання "абсолюта" у хевівейті. Якщо українець позбудеться титулу, то його можуть розіграти Паркер та Мозес Ітаума. Попереду перед Олександром, у якого в доробку 24 переможні поєдинки, прощальний двобій на профі-рингу.

Натомість Паркер вже провів у професіоналах 39 поєдинків, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом) при 3-х поразках. Востаннє Джозеф виходив у ринг у лютому 2025-го, коли легко нокаутував Мартіна Баколе, який в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа.