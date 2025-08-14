Иначе Александр Усик потеряет один из титулов, а с тем и свой "абсолют". Украинский боксер попросил WBO отложить бой с временным чемпионом мира из Новой Зеландии, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Почему Усик попросил отложить бой с Паркером?

Фрэнк Уоррен рассказал, почему Александр Усик попросил отложить поединок с Джозефом Паркером. Промоутер отметил, что сейчас украинский чемпион травмирован.

Уоррен также сообщил, если Усик решит не драться с Паркером вообще, то титул станет вакантным. В таком случае Джозеф будет боксировать с победителем боя Итаума – Уайт за вакантный чемпионский пояс WBO.

Он (Усик – 24 канал) вчера прислал письмо, в котором попросил продлить переговорный период из-за травмы, прежде чем будет принято любое официальное решение. Победитель боя между Мозесом и Диллианом окажется на первой позиции в рейтинге, и если бой Усика с Паркером не состоится, тогда Джо придется драться с официальным претендентом номер один,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка.

