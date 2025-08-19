Британський боксер заявив, що може претендувати на бій із Джозефом Паркером. Дерек Чісора висловив бажання зійтись у ринзі із новозеландцем, пише 24 Канал із посиланням на iFL TV.
Читайте також Ветеран боксу кумедно порівняв бій Паркер – Усик із дівчиною та чоловічим членом
Що Чісора сказав про можливий бій Усик – Паркер?
41-річний боксер заявив, що може побитись із Паркером, якщо Олександр Усик свідомо відмовиться від поясу WBO.
Ми хочемо Джозефа Паркера і Френк Воррен може організувати цей поєдинок. Якщо Усик відмовиться провести бій з обов’язковим претендентом, то ми з Джозефом битимемося за повноцінний титул. Але я не знаю, яка ймовірність такого варіанту. Ніхто цього не знає. Проблема в тому, що Усик тримає всіх в кулаку – усі титули в його руках, усе залежить тільки від нього. Плани найкращих боксерів надважкої ваги залежать від Усика і його рішення,
– сказав Чісора.
Цікаво, що Дерек не надто вірить у сценарій проведення бою Усика проти Паркера. Відзначимо, що попереду у Чісори прощальний бій, як і в Усика. За спиною британця 49 двобоїв, у яких він здобув 36 перемог (23 – нокаутом) при 13-ти поразках.
Що відомо про потенційну битву Усик – Паркер?
- Олександр попросив відтермінувати перемовини щодо бою із новозеландцем через давню травму спини.
- У WBO пішли на зустріч Усику, не вказавши дедлайнів.
- Промоутер Френк Воррен впевнений, що таким вчинком українець виманив більше для себе часу на прийняття фінального рішення щодо бою проти Паркера.
- Нагадаємо, якщо Усик відмовиться від поясу WBO, то знову втратить звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
- Колишній чемпіон Спенсер Олівер розповів, якщо Усик відмовиться від поясу, то його можуть розіграти Паркер із Мозесом Ітаумою.