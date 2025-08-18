41-річний британський боксер у цікавому порівнянні розповів, чому Олександр Усик не поспішає домовлятись про бій проти Джозефа Паркера. Новозеландець є обов'язковим претендентом по лінії WBO, пише 24 Канал із посиланням на IFL TV.

Що сказав Чісора про бій Усик – Паркер?

WBO раніше ще санкціонувала бій Усик – Паркер. У сторін боксерів є 30 днів, аби домовитись про поєдинок, інакше будуть оголошені промоутерські торги. Однак у команді Усика попросили відтермінувати перемовини через давню травму спини українця.

Джозеф Паркер – це один з тих боксерів... Як же мені пояснити? Знаєте, Паркер – це ніби дівчина, на яку не встає,

– сказав Чісора.

Відомий промоутер Френк Воррен заявив, що таким проханням Усик намагається дати собі більше часу на прийняття рішення щодо майбутнього бою. Олександр не поспішає із вибором суперника, адже попереду у нього прощальний бій на профі-рингу.

До слова. Джозеф Паркер провів на профі-рингу 39 боїв, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом) при 3-х поразках. У середині лютого 2025 року новозеландець легко нокаутував у другому раунді Мартіна Баколе, який в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа.

Також була інформація, хто може розіграти чемпіонський пояс WBO, якщо від нього свідомо відмовиться Усик. Спенсер Олівер розповів, що у такому випадку за вакантний титул можуть побитись Паркер та Мозес Ітаума, якому теж активно приписували протистояння проти непереможного українця.