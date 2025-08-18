41-летний британский боксер в интересном сравнении рассказал, почему Александр Усик не спешит договариваться о бое против Джозефа Паркера. Новозеландец является обязательным претендентом по линии WBO, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

Что сказал Чисора о бое Усик – Паркер?

WBO ранее еще санкционировала бой Усик – Паркер. У сторон боксеров есть 30 дней, чтобы договориться о поединке, иначе будут объявлены промоутерские торги. Однако в команде Усика попросили отсрочить переговоры из-за давней травмы спины украинца.

Джозеф Паркер – это один из тех боксеров... Как же мне объяснить? Знаете, Паркер – это как девушка, на которую не встает,

– сказал Чисора.

Известный промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что такой просьбой Усик пытается дать себе больше времени на принятие решения относительно будущего боя. Александр не спешит с выбором соперника, ведь впереди у него прощальный бой на профи-ринге.

К слову. Джозеф Паркер провел на профи-ринге 39 боев, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях. В середине февраля 2025 года новозеландец легко нокаутировал во втором раунде Мартина Баколе, который в последний момент заменил больного Даниэля Дюбуа.

Также была информация, кто может разыграть чемпионский пояс WBO, если от него сознательно откажется Усик. Спенсер Оливер рассказал, что в таком случае за вакантный титул могут подраться Паркер и Мозес Итаума, которому тоже активно приписывали противостояние против непобедимого украинца.