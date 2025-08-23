Проте Усик попросив WBO відтермінувати бій з Паркером через травму. Стало відомо, коли організація винесе вердик стосовно прохання "Короля хевівейту", повідомляє 24 канал із посиланням на "Трибуну".

Коли WBO відповість Усику?

Президент WBO Густаво Олів'єрі повідомив, коли Олександр Усик отримає відповідь щодо відстрочки бою з Джозефом Паркером. Організація схвалить запит українського боксера найближчими днями.

Усик попросив про продовження переговорів щодо бою з Паркером, і Комітет ухвалить рішення найближчого понеділка,

– сказав Олів'єрі.

Зазначимо, що Олександр Усик розповідав про те, що ця травма тягнеться вже не один рік. Також український боксер звернув увагу на свій вік і наголосив, що йому потрібен відпочинок, адже він проводив бої на найвищому рівні.

Додамо, що Джозеф Паркер не проти почекати, коли Олександр Усик відпочине після бою проти Даніеля Дюбуа. Новозеландський боксер ставиться з повагою до "Короля хевівейту".

