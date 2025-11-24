У бліці із узбецьким журналістом Олександр Усик назвав головну проблему сучасного боксу. Колишній абсолютний чемпіон світу здивував своєю відповіддю, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм журналіста Dior-Ilkhom Iskhakov.

Варто побачити Блекаут для Дюбуа від Усика та падіння Берінчика: найкращі нокаути 2025 року

Яка ключова проблема сучасного боксу?

Усик назвав ключовою проблемою "тупих людей", які працюють не лише у світі боксу.

Головна проблема в боксі на цей час? На мою думку, це тупі люди. Так, тупі люди працюють не тільки в боксі, а й по всьому світу,

– відповів український чемпіон.

Нагадаємо, що у цьому інтерв'ю український боксер зізнався, скільки ще боїв залишилось до кінця його професійної кар'єри. Перед цим Олександр розповідав, що планує боксувати до 41-го року.

Що чекає на Усика після відмови від поясу?

Нещодавно Олександр відмовився від поясу WBO, зробивши із Фабіо Вордлі нового чемпіона світу. Тим самим, Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. У Великій Британії негативно відреагували на таке рішення українця.

Видання The Sun повідомило, що такий крок наблизив українця до трилогії із Тайсоном Ф'юрі.

Водночас стало відомо, що Усик може втратити ще один пояс. Адже тимчасовим чемпіоном за версією WBC є Агіт Кабаєл, у якого запланований захист титулу 10 січня 2026 року.

Натомість директор команди українського боксера Сергій Лапін пояснив, чому Усик відмовився від чемпіонського поясу.

"Олександр вирішив відмовитися від пояса WBO, щоб дати шанс молодшим боксерам поборотися за чемпіонський титул. Подивимось, як ситуація розвиватиметься далі", – слова Лапіна процитувало видання Pro Boxing Fans.