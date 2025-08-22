Алина Шатерникова в интервью 24 Канала прокомментировала решение WBO относительно боя Александра Усика против Джозефа Паркера. По ее словам, украинскому чемпиону даже не дали нормально отдохнуть после победы в реванше над Даниэлем Дюбуа.

Интересно Бывший чемпион мира спрогнозировал, одолел бы Усик легендарного Холифилда

Состоится ли бой Усик – Паркер?

Бывшая чемпионка мира не стала уверенно утверждать о том, откажется ли Усик от пояса WBO, чтобы не выходить в один ринг с Паркером. Зато предположила интересное предположение развития событий.

Мне кажется, что на сегодня Александру не дали даже отдохнуть и насладиться неспортивной жизнью, как тут как тут ему выдвинули такие обязательства. Может быть два варианта развития: либо Усик откажется от этого пояса WBO, или, я рассматриваю такую возможность, что реванш против Дюбуа стал последним поединком Усика именно на боксерском ринге. Зато команда Александра ведет переговоры, например, о поединке, но по правилам смешанных единоборств. Но это лично мое предположение, инсайдами этой ситуации не владею,

– сказала Шатерникова.