Алина Шатерникова в интервью 24 Канала прокомментировала решение WBO относительно боя Александра Усика против Джозефа Паркера. По ее словам, украинскому чемпиону даже не дали нормально отдохнуть после победы в реванше над Даниэлем Дюбуа.
Состоится ли бой Усик – Паркер?
Бывшая чемпионка мира не стала уверенно утверждать о том, откажется ли Усик от пояса WBO, чтобы не выходить в один ринг с Паркером. Зато предположила интересное предположение развития событий.
Мне кажется, что на сегодня Александру не дали даже отдохнуть и насладиться неспортивной жизнью, как тут как тут ему выдвинули такие обязательства. Может быть два варианта развития: либо Усик откажется от этого пояса WBO, или, я рассматриваю такую возможность, что реванш против Дюбуа стал последним поединком Усика именно на боксерском ринге. Зато команда Александра ведет переговоры, например, о поединке, но по правилам смешанных единоборств. Но это лично мое предположение, инсайдами этой ситуации не владею,
– сказала Шатерникова.
- Напомним, что команда Усика просила отсрочить переговоры из-за давней травмы украинца.
- Была информация, что WBO пошла на встречу Александру.
- Однако впоследствии появился комментарий президента WBO Густаво Оливери, который заверил, что просьба Усика до сих пор на рассмотрении. Зато уже до 24 августа истечет срок, который дали командам Усика и Паркера на то, чтобы договориться о поединке.
- Директор команды украинского боксера Сергей Лапин предположил, если бой таки состоится, то может пройти на территории Саудовской Аравии.