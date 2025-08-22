Тони Белью признался, что раньше считал Эвандера Холифилда непобедимым боксером в крузервейте. Однако теперь мнение британца кардинально изменилось, пишет 24 Канал со ссылкой на Esportsbets.

Кто победил бы в бою Усик – Холифилд по мнению Белью?

Британец считает, что Александру Усику было бы по силам победить Холифилда. Его работа ног была бы слишком серьезной проблемой для Эвандера. Тони принимал во внимание период выступлений Холифилда в крузервейте.

Спуститься в весе он уже не мог. Так же и Александр сейчас не может снова спуститься в крузервейт и быть столь же эффективным. Это не сработает. Я знаю, что такое подниматься в хэвивейт. Я сам был в хевивейте два года, когда проводил бои с Хэем. Тело привыкает к этому весу. В лагере ты лучше держишь удары. Все работает как следует. Он никогда больше не сможет опуститься до 90 килограммов,

– сказал Беллью.

Бывший чемпион мира из Великобритании уверен, что у Холифилда не было бы шансов на победу в бою против Усика сразу в двух дивизионах – крузервейте и хевивейте. Ведь Александр вел бы с Эвандером открытый бой, много бы двигался и работал в стиле, который бы не подошел легенде бокса. По мнению Белью, Усик бы боксировал с Холифилдом, как с Муратом Гассиевым.

Справка. Усик провел бой против Гассиева 21 июля 2018 года в Москве. Украинец победил по единогласному решению судей: 120-108 и 119-109 (дважды).

Белью отметил разнообразие Усика в боях против Энтони Джошуа, реванше против Даниэля Дюбуа, а также встречи с Тайсоном Фьюри.

"Во втором бою с Дюбуа он был значительно тяжелее, а в бою с Фьюри - легче, острее. Он постоянно давил, чего мы от него раньше не видели. Усик меняется и подстраивается под каждый бой и каждого соперника. И я думаю, что он сделал бы то же самое против Холифилда. Если честно, я считаю, что у Тайсона больше шансов, чем у Холифилда", – добавил экс-чемпион.