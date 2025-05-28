Авторитетный тренер сделал откровенное признание. Ну мнению Ксавье Миллера, Александр Усик для него, как Эвандер Холифилд. Боксер совершал переходы между весовыми категориями и доминировал над своими оппонентами, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Сравнение Усика с Холифилдом

Коуч Диллиана Уайта подтвердил, что Усика можно смело приписывать в список топовых супертяжей. Хотя в свое время Тайсон Фьюри так не считал, но в 2024-м году почувствовал на себе всю силу непобедимого украинца.

Усик – это очень сложный пазл. Он уже осел в супертяжелом весе, он реальный супертяж. Даже у Холифилда это заняло время. Но сейчас ты не смотришь на него, как на бойца из другого дивизиона, он сейчас чемпион супертяжелого веса. Он выглядит как супертяж, двигается как супертяж, не отступает. Ему сейчас там удобно. Многие наши чемпионы говорили, что когда они поднимались в весе, они не могли поверить той разнице в весе оппонента, разницы в его силе. Посмотрите на Усика против Чисоры несколько лет назад и посмотрите на него сейчас – это совсем другой супертяж,

– заявил Миллер.

Напомним, что 19 июля 2025 года в Лондоне Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа. Наставник Уайта считает, что этот поединок должен стать прощальным для украинского чемпиона мира, который построил замечательную карьеру.

Также Миллер добавил, что украинец может уйти с профессионального ринга в правильное время. И это может стать одним из отличий между Усиком и Холифилдом. По мнению Ксавье, Эвандер затянул с уходом на пенсию, на которую он должен был заслуженно уйти после второй победы над Тайсоном.

К слову, последний раз Холифилд выходил в ринг в 2011-м. В профессионалах Эвандер провел 57 поединков, в которых одержал 44 победы (29 – нокаутом), потерпел 10 поражений, расписал 2 мировые и один поединок был таким, что не состоялся. Зато в карьере Усика 23 победных боя (14 – нокаутом).