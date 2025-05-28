В обоих случаях Александр Усик праздновал победы над Тайсоном Фьюри по решениям судей. Правда, в реванше украинцу удалось легче оформить победу да еще и по единогласному решению судей.

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Фьюри выделил особенность Усика

Украинский чемпион мира нанес "Цыганскому королю" дебютные поражения в профессиональной карьере. После чего в начале 2025-го года Фьюри в очередной раз объявил об уходе на пенсию, которой наслаждается до сих пор. Хотя перед этими боями именно британец уверял, что поставит точку на карьере Усика, а в реальной жизни оказалось все наоборот.

Тайсон в очередной раз высказался о поединках против Усика и назвал сильную сторону Александра, пишет 24 Канал со ссылкой на Kanał Sportowy.

У Усика был замечательный подбородок, он умел держать удар. Я наносил ему много ударов, ему было действительно было больно, но Усик всегда продолжал. Деонтей Уайлдер имел хороший подбородок, но его пик уже прошел, также может отметить Дерека Чисору,

сказал Фьюри.

Отметим, что Фьюри имел трилогии в противостояниях против Чисоры и Уайлдера. Зато с Усиком Тайсон выходил в ринг дважды. 36-летний британский уже экс-боксер провел в профессионалах 37 боев – 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной мировой (в первом поединке с Деонтеем Уайлдером).