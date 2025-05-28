В обидвох випадках Олександр Усик святкував перемоги над Тайсоном Ф'юрі за рішеннями суддів. Щоправда, у реванші українцю вдалось легше оформити перемогу та ще й за одноголосним рішенням суддів.

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Ф'юрі виділив особливість Усика

Український чемпіон світу завдав "Циганському королю" дебютних поразок у професійній кар'єрі. Після чого на початку 2025-го року Ф'юрі вчергове оголосив про відхід на пенсію, якою насолоджується до сьогодні. Хоча перед цими боями саме британець запевняв, що поставить крапку на кар'єрі Усика, а у реальному житті виявилось все навпаки.

Тайсон вкотре висловився про поєдинки проти Усика та назвав сильну сторону Олександра, пише 24 Канал із посиланням на Kanał Sportowy.

В Усика було чудове підборіддя, він вмів тримати удар. Я завдавав йому багато ударів, йому було дійсно було боляче, але Усик завжди продовжував. Деонтей Вайлдер мав гарне підборіддя, але його пік уже пройшов, також може відзначити Дерека Чісору,

сказав Ф'юрі.

Відзначимо, що Ф'юрі мав трилогії у протистояннях проти Чісори та Вайлдера. Натомість із Усиком Тайсон виходив у ринг двічі. 36-річний британський вже ексбоксер провів у професіоналах 37 боїв – 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та одній мировій (у першому поєдинку із Деонтеєм Вайлдером).