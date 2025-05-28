Авторитетний тренер зробив відверте зізнання. Ну думку Ксав'є Міллера, Олександр Усик для нього, як Евандер Холіфілд. Боксер здійснював переходи між ваговими категоріями та домінував над своїми опонентами, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Порівняння Усика із Холіфілдом

Коуч Ділліана Вайта підтвердив, що Усика можна сміливо приписувати у список топових супертяжів. Хоча свого часу Тайсон Ф'юрі так не вважав, але у 2024-му році відчув на собі усю силу непереможного українця.

Усик – це дуже складний пазл. Він уже осів у надважкій вазі, він реальний супертяж. Навіть у Холіфілда це зайняло час. Але зараз ти не дивишся на нього, як на бійця з іншого дивізіону, він зараз чемпіон суперважкої ваги. Він виглядає як супертяж, рухається як супертяж, не відступає. Йому зараз там зручно. Багато наших чемпіонів говорили, що коли вони піднімалися у вазі, вони не могли повірити тій різниці у вазі опонента, різниці в його силі. Подивіться на Усика проти Чісори кілька років тому і подивіться на нього зараз – це зовсім інший супертяж,

– заявив Міллер.

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року у Лондоні Олександр Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа. Наставник Вайта вважає, що цей поєдинок повинен стати прощальним для українського чемпіона світу, який побудував чудову кар'єру.

Також Міллер додав, що українець може піти із професійного рингу у правильний час. І це може стати однією із відмінностей між Усиком і Холіфілдом. На думку Ксав'є, Евандер затягнув із відходом на пенсію, на яку він повинен був заслужено піти після другої перемоги над Тайсоном.

До слова, востаннє Холіфілд виходив у ринг у 2011-му. У професіоналах Евандер провів 57 поєдинків, у яких здобув 44 перемоги (29 – нокаутом), зазнав 10 поразок, розписав 2 мирові та один двобій був таким, що не відбувся. Натомість у кар'єрі Усика 23 переможні бої (14 – нокаутом).