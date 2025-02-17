38-летний боксер стал абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. Александр Усик стопроцентно заслуживает находиться среди лучших бойцов в истории, сообщает 24 канал.

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Холифилд оценил Усика

Эвандер Холифилд высоко оценил Александра Усика и его достижения. Бывший чемпион мира считает, что украинец должен находиться в тройке лучших супертяжей в истории бокса.

Легендарный Холифилд объяснил свое мнение относительно украинского чемпиона. Эвандер назвал главные качества Александра Усика, которые помогли ему подняться на вершину в профессиональном ринге.

Усик однозначно должен войти в тройку лидеров. Он всегда в форме, он не ищет оправданий и, знаете, Усик упорно работает. Это, то в чем заключается жизнь, это то, что ты пытаешься показать бойцам,

– сказал Холифилд в комментарии для SecondsOut.

Бывший чемпион мира также подчеркнул, что Александр проводил замечательные поединки. Холифилд также отметил, что Усик имеет хороший рекорд, проведя 23 боя без единого поражения.

Напомним, что последний раз Александр Усик дрался против Тайсона Фьюри в декабре 2024 года. Украинский чемпион одержал победу единогласным решением судей и остался непобежденным.