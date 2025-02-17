38-річний боксер став абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах. Олександр Усик стовідсотково заслуговує знаходитись серед найкращих бійців в історії, повідомляє 24 канал.

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Холіфілд оцінив Усика

Евандер Холіфілд високо оцінив Олександра Усика та його досягнення. Колишній чемпіон світу вважає, що українець має знаходитись у трійці найкращих супертяжів в історію боксу.

Легендарний Холіфілд пояснив свою думку щодо українського чемпіона. Евандер назвав головні якості Олександра Усика, які допомогли йому піднятись на вершину у професійному ринзі.

Усик однозначно повинен увійти в трійку лідерів. Він завжди у формі, він не шукає виправдань і, знаєте, Усик наполегливо працює. Це, те в чому полягає життя, це те, що ти намагаєшся показати бійцям,

– сказав Холіфілд у коментарі для SecondsOut.

Колишній чемпіон світу також підкреслив, що Олександр проводив чудові поєдинки. Холіфілд також зазначив, що Усик має хороший рекорд, провівши 23 бої без жодної поразки.

Нагадаємо, що востаннє Олександр Усик бився проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2024 року. Український чемпіон здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та залишився непереможеним.