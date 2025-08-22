Тоні Белью зізнався, що раніше вважав Евандера Холіфілда непереможним боксером у крузервейті. Однак тепер думка британця кардинально змінилась, пише 24 Канал із посиланням на Esportsbets.

Хто переміг би у бою Усик – Холіфілд на думку Белью?

Британець вважає, що Олександру Усику було б до снаги перемогти Холіфілда. Його робота ніг була б занадто серйозною проблемою для Евандера. Тоні брав до уваги період виступів Холіфілда у крузервейті.

Спуститися у вазі він уже не міг. Так само й Олександр зараз не може знову спуститися до крузервейту та бути настільки ж ефективним. Це не спрацює. Я знаю, що таке підніматися у хевівейт. Я сам був у хевівейті два роки, коли проводив бої з Хеєм. Тіло звикає до цієї ваги. У таборі ти краще тримаєш удари. Усе працює як слід. Він ніколи більше не зможе опуститися до 90 кілограмів,

– сказав Белью.

Колишній чемпіон світу із Великої Британії впевнений, що у Холіфілда не було б шансів на перемогу у бою проти Усика одразу у двох дивізіонах – крузервейті та хевівейті. Адже Олександр вів би з Евандером відкритий бій, багато б рухався та працював у стилі, який би не підійшов легенді боксу. На думку Белью, Усик би боксував із Холіфілдом, як із Муратом Гассієвим.

Довідка. Усик провів бій проти Гассієва 21 липня 2018 у Москві. Українець переміг за одноголосним рішенням суддів: 120-108 та 119-109 (двічі).

Белью наголосив на різноманітності Усика у боях проти Ентоні Джошуа, реванші проти Даніеля Дюбуа, а також зустрічі із Тайсоном Ф'юрі.

"У другому бою з Дюбуа він був значно важчим, а у бою з Ф’юрі — легшим, гострішим. Він постійно тиснув, чого ми від нього раніше не бачили. Усик змінюється та підлаштовується під кожен бій і кожного суперника. І я думаю, що він зробив би те саме проти Холіфілда. Якщо чесно, я вважаю, що у Тайсона більше шансів, ніж у Холіфілда", – додав ексчемпіон.