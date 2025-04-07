Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1992) Ріддік Боуї уявив, як би закінчився гіпотетичний бій між Олександром Усиком та Евандером Холіфілдом. Ексбоксер із США не став порівнювати обох бійців, передає 24 Канал із посиланням на TRU SCHOOL SPORTS.

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Прогноз від Боуї

Боуї зробив ставку на свого земляка, пригадавши свій очний бій із Холіфілдом.

Немає жодного порівняння. Евандер Холіфілд. Евандер дістане тебе будь-чим, можливо, лівим хуком, він нокаутував би його. Я був вражений лівим хуком, яким Холіфілд колись відправив мене в нокаут,

– заявив Ріддік.

Холіфілд у професіоналах оформив 44 перемоги (29 – нокаутом) при 10 поразках у 57-ми зустрічах. Натомість в активі Усика 23 переможні бої (14 – нокаутом).

Довідка. Ріддік Боуї має за своєю спиною 43 перемоги (33 – нокаутом) та одна поразка у 45-ти поєдинках. Також один двобій закінчився нічиєю.

Трилогія протистояння Боуї – Холіфілд

У протистоянні Боуї та Холіфілда була трилогія. У першому бою 1992-го, який журнал The Ring визнав "найкращим двобоєм року", переміг Ріддік. Евандер втратив титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF. У 1993-му році Холіфілд взяв реванш у суперника, повернувши пояси IBF та WBA, адже від поясу WBC Боуї відмовився перед зустріччю.

4 листопада 1995-го року Холіфілд та Боуї втретє вийшли в один ринг. По ходу поєдинку Ріддік вперше у кар'єрі побував у нокдауні, але вже у 8-му раунді потряснув Евандера, перемігши технічним нокаутом.