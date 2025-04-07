Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боуи представил, как бы закончился гипотетический бой между Александром Усиком и Эвандером Холифилдом. Экс-боксер из США не стал сравнивать обоих бойцов, передает 24 Канал со ссылкой на TRU SCHOOL SPORTS.

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Прогноз от Боуи

Боуи сделал ставку на своего земляка, вспомнив свой очный бой с Холифилдом.

Нет никакого сравнения. Эвандер Холифилд. Эвандер достанет тебя любым, возможно, левым хуком, он нокаутировал бы его. Я был поражен левым хуком, которым Холифилд когда-то отправил меня в нокаут,

– заявил Риддик.

Холифилд в профессионалах оформил 44 победы (29 – нокаутом) при 10 поражениях в 57-ми встречах. Зато в активе Усика 23 победных боя (14 – нокаутом).

Справка. Риддик Боуи имеет за своей спиной 43 победы (33 – нокаутом) и одно поражение в 45-ти поединках. Также один поединок закончился ничьей.

Трилогия противостояния Боуи – Холифилд

В противостоянии Боуи и Холифилда была трилогия. В первом бою 1992-го, который журнал The Ring признал "лучшим поединком года", победил Риддик. Эвандер потерял титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF. В 1993-м году Холифилд взял реванш у соперника, вернув пояса IBF и WBA, ведь от пояса WBC Боуи отказался перед встречей.

4 ноября 1995-го года Холифилд и Боуи в третий раз вышли в один ринг. По ходу поединка Риддик впервые в карьере побывал в нокдауне, но уже в 8-м раунде потряс Эвандера, победив техническим нокаутом.