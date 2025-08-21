Від 1991-го року аж шість українських боксерів ставали чемпіонами світу у любительському боксі. 24 Канал пропонує пригадати цих чемпіонів у любительському боксі до 34-ї річниці незалежності України.

Василь Ломаченко

У 2009-му році відбувся чемпіонат світу у Мілані (Італія), де феєричний виступ видав Василь Ломаченко. Боксер із Білгород-Дністровського стартував із розгромної перемоги над боснійцем Маріо Алексісом 16-2. А вже в 1/8 фіналу не менш яскраво знищив представника Уельсу Крейга Еванса 15-1.

У чвертьфіналі Лома переміг серба Браніміра Станоковича 8-2, а у півфіналі був значно сильнішим за мексиканця Оскара Вальдеса 12-1. У фіналі на Василя чекав бій проти росіянина Сергія Водоп'янова. Ломаченко розмазав представника російського боксу лицем об ринг 12-1.



Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Вже на наступному ЧС у 2011-му Василь Ломаченко став дворазовим чемпіоном світу. Цього разу турнір відбувався в азербайджанському Баку.

Українець дістався до фіналу у вазі до 60 кілограмів, пройшовши на своєму шляху суперників із Тонга, США, Бразилії, Узбекистану та Італії. У фіналі Ломаченко зіштовхнувся у ринзі з кубинцем Ясніером Толедо, у якому перемогу святкував українець 17-12.

Скандал у бою Ломаченко – Консейсао? Поєдинок українця у рамках 1/8 фіналу ЧС-2011 закінчився сенсацією. Василь повністю домінував у ринзі, а у чемпіонських раундах одразу декілька разів відправляв бразильця у нокдаун. Хоча судді зафіксували лише один із них. Тоді розпочалось розслідування щодо результату даного двобою. Після завершення розслідування було винесено вердикт про помилки суддів, які "вкрали" перемогу у Ломи. Після чого судді змінили фінальне рішення, присудивши перемогу Ломаченку.

Ще одного ЧС в аматорській кар'єрі Василя Ломаченка вже не було.

Тарас Шелестюк

На чемпіонаті світу-2011 тріумфував не лише Ломаченко. Ще одне "золото" Україні приніс уродженець Макіївки (Донецька область) Тарас Шелестюк.



Тарас Шелестюк / Фото Getty Images

До чвертьфіналу Тарас здолав суперників із Данії (23-8), Куби (17-15) та Франції (18-11). В 1/4 фіналу українець пройшов росіянина Андрія Замкова, а вже у півфінальному бою здолав індійця Вікаса Крішана (15-12). У поєдинку за "золото" Шелестюк зустрівся із казахом Серіком Сапієвим, якого теж переміг 16-10.

Олександр Усик, Євген Хитров

Також змагання у Баку-2011 подарували Україні ще двох чемпіонів світу. Мова йде про Олександра Усика та Євгена Хитрова.



Олександр Усик / Фото Getty Images

Переможний шлях Хитрова за "золота" ЧС-2011:

1/32 фіналу. Перемога над Нурсахатом Паззієвим (Таджикистан) – RSC;

1/16 фіналу. Звитяга над Владаміром Мілевським (Литва) – 21-13;

1/8 фіналу. Тріумф над угорцем Золтаном Харчу – RSC;

1/4 фіналу. Перемога над сербом Александром Дреноваком – 34-15;

1/2 фіналу. Звитяга над румуном Богданом Журатоні – RSC;

Фінал. Перемога над японцем Рьота Мурата – 24-22.

Водночас Усик на шляху до "золота" переміг росіянина Артура Бетербієва, а у фінальному бою був сильнішим за Теймура Мамедова із Азербайджану.

До слова, на ЧС у 2009-му Олександр завоював "бронзу", програвши у півфіналі росіянину Єгору Мехонцеву у вазі до 91 кілограма в італійському Мілані.

Олександр Хижняк

Наступний чемпіон світу в аматорах для України дозрів через шість років. У 2017-му новим чемпіоном світу у любительському боксі став Олександр Хижняк, який у німецькому Гамбурзі оформив чотири перемоги та здобув золоту медаль.



Олександр Хижняк / Фото Getty Images

Цікаво, що на цьому Мундіалі українець став найкращим боксером турніру.

Юрій Захарєєв

У 2021-му році Україна отримала шостого за часів незалежності чемпіона світу із любительського боксу. Ним став Юрій Захарєєв.



Юрій Захарєєв / Фото Getty Images

Захарєєв не лише тріумфував у сербському Белграді (у вазі до 71 кілограма), а й став наймолодшим чемпіоном світу з боксу в історії України. Юрій перевершив досягнення 21-річного Ломаченка, яке трималось із 2009-го року.

Цікаво, що зі списку цих шістьох чемпіонів світу у любительському боксі, лише Василь Ломаченко може похизуватись поки що дворазовим чемпіонством!