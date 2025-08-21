С 1991-го года аж шесть украинских боксеров становились чемпионами мира в любительском боксе. 24 Канал предлагает вспомнить этих чемпионов в любительском боксе к 34-й годовщине независимости Украины.

Василий Ломаченко

В 2009-м году состоялся чемпионат мира в Милане (Италия), где феерическое выступление выдал Василий Ломаченко. Боксер из Белгород-Днестровского стартовал с разгромной победы над боснийцем Марио Алексисом 16-2. А уже в 1/8 финала не менее ярко уничтожил представителя Уэльса Крейга Эванса 15-1.

В четвертьфинале Лома победил серба Бранимира Станоковича 8-2, а в полуфинале был значительно сильнее мексиканца Оскара Вальдеса 12-1. В финале Василия ждал бой против россиянина Сергея Водопьянова. Ломаченко размазал представителя российского бокса лицом о ринг 12-1.



Уже на следующем ЧМ в 2011-м Василий Ломаченко стал двукратным чемпионом мира. На этот раз турнир проходил в азербайджанском Баку.

Украинец добрался до финала в весе до 60 килограммов, пройдя на своем пути соперников из Тонга, США, Бразилии, Узбекистана и Италии. В финале Ломаченко столкнулся в ринге с кубинцем Ясниером Толедо, в котором победу праздновал украинец 17-12.

Скандал в бою Ломаченко – Консейсао? Поединок украинца в рамках 1/8 финала ЧМ-2011 закончился сенсацией. Василий полностью доминировал в ринге, а в чемпионских раундах сразу несколько раз отправлял бразильца в нокдаун. Хотя судьи зафиксировали только один из них. Тогда началось расследование относительно результата данного поединка. После завершения расследования был вынесен вердикт об ошибках судей, которые "украли" победу у Ломы. После чего судьи изменили финальное решение, присудив победу Ломаченко.

Еще одного ЧМ в любительской карьере Василия Ломаченко уже не было.

Тарас Шелестюк

На чемпионате мира-2011 торжествовал не только Ломаченко. Еще одно "золото" Украине принес уроженец Макеевки (Донецкая область) Тарас Шелестюк.



До четвертьфинала Тарас одолел соперников из Дании (23-8), Кубы (17-15) и Франции (18-11). В 1/4 финала украинец прошел россиянина Андрея Замкова, а уже в полуфинальном бою одолел индийца Викаса Кришана (15-12). В поединке за "золото" Шелестюк встретился с казахом Сериком Сапиевым, которого тоже победил 16-10.

Александр Усик, Евгений Хитров

Также соревнования в Баку-2011 подарили Украине еще двух чемпионов мира. Речь идет об Александре Усике и Евгении Хитрове.



Победный путь Хитрова за "золотом" ЧМ-2011:

1/32 финала. Победа над Нурсахатом Паззиевым (Таджикистан) – RSC;

1/16 финала. Победа над Владамиром Милевским (Литва) – 21-13;

1/8 финала. Триумф над венгром Золтаном Харчу – RSC;

1/4 финала. Победа над сербом Александром Дреноваком – 34-15;

1/2 финала. Победа над румыном Богданом Журатони – RSC;

Финал. Победа над японцем Рьота Мурата – 24-22.

В то же время Усик на пути к "золоту" победил россиянина Артура Бетербиева, а в финальном бою был сильнее Теймура Мамедова из Азербайджана.

К слову, на ЧМ в 2009-м Александр завоевал "бронзу", проиграв в полуфинале россиянину Егору Мехонцеву в весе до 91 килограмма в итальянском Милане.

Александр Хижняк

Следующий чемпион мира в любителях для Украины созрел через шесть лет. В 2017-м новым чемпионом мира в любительском боксе стал Александр Хижняк, который в немецком Гамбурге оформил четыре победы и получил золотую медаль.



Интересно, что на этом Мундиале украинец стал лучшим боксером турнира.

Юрий Захареев

В 2021-м году Украина получила шестого за время независимости чемпиона мира по любительскому боксу. Им стал Юрий Захареев.



Захареев не только победил в сербском Белграде (в весе до 71 килограмма), но и стал самым молодым чемпионом мира по боксу в истории Украины. Юрий превзошел достижение 21-летнего Ломаченко, которое держалось с 2009-го года.

Интересно, что из списка этих шести чемпионов мира в любительском боксе, только Василий Ломаченко может похвастаться пока двукратным чемпионством!