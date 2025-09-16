После поединка в социальных сетях появилось видео с триумфатором противостояния. Теренс Кроуфорд отреагировал на поддержку Александра Усика в его сторону и выдал базу об украинцах, передает 24 Канал.
Что сказал Кроуфорд об украинцах?
Непобедимый "Охотник" заверил, что тоже всегда был сторонником Усика. Также Кроуфорд назвал украинцев своими братьями и провозгласил национальный лозунг, который дался ему в произношении не так легко.
Украинцы – мои братья. Слава Украине!
– сказал Кроуфорд.
Кроуфорд назвал украинцев своими братьями: смотрите видео
Как прошел бой Альварес – Кроуфорд?
- Кроуфорд победил Канело по единогласному решению судей. Теренс оформил свою 42-ю победу на профи-ринге (31 – нокаутом). "Охотник" до сих пор не знает вкуса поражения.
- Американец стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов. До этого Теренс получал абсолютное чемпионство в первом полусреднем и полусреднем весе.
- Искусственный интеллект The Ring насчитал ничью в противостоянии Канело – Кроуфорд.
- Благодаря этой победе обогатились люди вокруг. Одним из них стал легендарный Флойд Мейвезер, который влепил ставку на победу Теренса, и не прогадал.
После поединка Кроуфорд рассказал о своих будущих планах в прямом эфире Netflix.
"Я скажу то же, что уже говорил: мы пообщаемся с командой и все решим. Возможно, я вернусь в более низкий вес", – ответил Теренс.