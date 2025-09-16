После поединка в социальных сетях появилось видео с триумфатором противостояния. Теренс Кроуфорд отреагировал на поддержку Александра Усика в его сторону и выдал базу об украинцах, передает 24 Канал.

Интересно Кроуфорд раскрыл имя лучшего боксера независимо от весовой категории: и это не Усик

Что сказал Кроуфорд об украинцах?

Непобедимый "Охотник" заверил, что тоже всегда был сторонником Усика. Также Кроуфорд назвал украинцев своими братьями и провозгласил национальный лозунг, который дался ему в произношении не так легко.

Украинцы – мои братья. Слава Украине!

– сказал Кроуфорд.

Кроуфорд назвал украинцев своими братьями: смотрите видео

Как прошел бой Альварес – Кроуфорд?

Кроуфорд победил Канело по единогласному решению судей. Теренс оформил свою 42-ю победу на профи-ринге (31 – нокаутом). "Охотник" до сих пор не знает вкуса поражения.

Американец стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов. До этого Теренс получал абсолютное чемпионство в первом полусреднем и полусреднем весе.

Искусственный интеллект The Ring насчитал ничью в противостоянии Канело – Кроуфорд.

Благодаря этой победе обогатились люди вокруг. Одним из них стал легендарный Флойд Мейвезер, который влепил ставку на победу Теренса, и не прогадал.

После поединка Кроуфорд рассказал о своих будущих планах в прямом эфире Netflix.

"Я скажу то же, что уже говорил: мы пообщаемся с командой и все решим. Возможно, я вернусь в более низкий вес", – ответил Теренс.