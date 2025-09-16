Теренс Кроуфорд очень хорошо изучил стиль ведения бокса Сауля Альвареса и отобрал у мексиканца звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. После победы "Охотник" рассказал во время трансляции вечера бокса на Netflix, кто для него является лучшим боксером в истории, передает 24 Канал.

Интересно узнать Мейвезер сорвал куш благодаря бою Альварес – Кроуфорд: сколько выиграл легендарный экс-боксер

Кто лучший боксер в истории по мнению Кроуфорда?

Непобедимый американский боксер назвал бой против Канело вершиной. Кроуфорд рассказал, что Альварес является одним из лучших боксеров в истории, но выбрал еще лучшего, сделав самоуверенное заявление.

Этот бой – это вершина. Канело – один из величайших на все времена, нет другого Канело. Поэтому, когда ты оглядываешься – я победил Канело, поэтому теперь я лицо бокса, лучший боец независимо от веса, каким был всегда,

– заявил Кроуфорд.

Отметим, что Усик также раскрыл имя боксера, которого считает лучшим на планете. Александр не стал действовать по принципу Теренса, называя самого себя.

Почему бой против Альвареса стал историческим для Кроуфорда?