Украинский боксер выбрал одного из вчерашнего противостояния Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса. Александр Усик не стал называть себя, как это делают другие бойцы, пишет 24 Канал со ссылкой на Fight Club 24/7.

К теме Легенда бокса отреагировал на историческую победу Кроуфорда

Кто лучший боксер в истории по мнению Усика?

Усик остановил свой выбор на непобедимом "Охотнике" из США.

Я не лучший боксер в мире. Им является Теренс Кроуфорд,

– заявил Усик.

Напомним, что 14 сентября Кроуфорд неожиданно в статусе андердога победил Альвареса в Лас-Вегасе. Теренс отобрал пояса у Канело и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Интересно, что The Ring опубликовал записки искусственного интеллекта, который сенсационно насчитал ничью в бою Альварес – Кроуфорд.

Что известно о Теренсе Кроуфорде?