Український боксер обрав одного із вчорашнього протистояння Теренса Кроуфорда та Сауля Альвареса. Олександр Усик не став називати себе, як це роблять інші бійці, пише 24 Канал із посиланням на Fight Club 24/7.

Хто найкращий боксер в історії на думку Усика?

Усик зупинив свій вибір на непереможному "Мисливцю" із США.

Я не найкращий боксер у світі. Ним є Теренс Кроуфорд,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що 14 вересня Кроуфорд несподівано у статусі андердога переміг Альвареса у Лас-Вегасі. Теренс відібрав пояси у Канело та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.

Цікаво, що The Ring опублікував записки штучного інтелекту, який сенсаційно нарахував нічию у бою Альварес – Кроуфорд.

Що відомо про Теренса Кроуфорда?