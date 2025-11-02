Джон Ф'юрі висловився щодо бою між Усиком та Вордлі. Батько Тайсона Ф'юрі думає, що британському боксеру не варто битися з абсолютним чемпіоном світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Що сказав Ф'юрі про бій Усик – Вордлі?

Джон Ф'юрі вважає, що Фабіо Вордлі зарано битися проти Олександра Усик. Він заявив про те, що у боксі є певні рівні, яких британець ще не досяг, а також у нього не було аматорської кар'єри.

Ф'юрі наголосив, що Усик хитрий боєць, який має величезний досвід. Однак Вордлі може перемогти його, якщо влучить. Проте британському боксеру потрібно ще 4 – 5 гідних боїв та перемог, аби битися з українцем.

Лише тоді допустив би до бою з Усиком. Потрібно вибрати правильний момент. Усик не вічний, йому зараз 38 років. Якщо підібрати момент, то можна побачити, як Фабіо Вордлі з Іпсвіча стане чемпіоном світу у надважкій вазі, і це буде заслужено. Він здатний на це, але ще не зараз,

– сказав Ф'юрі.

Раніше Джарелл Міллер в інтерв'ю Fight Hub TV висловився про бій Усик – Вордлі. Він вважає, що українець переможе британця, а другий навіть немає шансів нокаутувати суперника.

Усик – Вордлі: що відомо?