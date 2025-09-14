Кроуфорд переміг Альвареса в очному протистоянні. Леннокс Льюїс на своїй сторінці у соцмережі Х відреагував на історичну перемогу американського боксера, повідомляє 24 канал.

Що сказав Льюїс про перемогу Кроуфорда?

Легенда боксу наголосив, що це був великий бій іменитих боксерів. Також Леннокс Люїс привітав Теренса Кроуфрода з історичною перемогою у поєдинку з Саулем Альваресом.

Величезна повага Канело за те, що вийшов проти найкращого. Дякую Туркі за те, що подарував нам, фанатам боксу, бій, на який ми чекали,

– написав Льюїс.

Нагадаємо, що в андеркарді Альварес – Кроуфорд бився Сергій Богачук. Українець несподівано поступився Брендону Адамсу у реванші на "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі.

Чому перемога Кроуфорд вважається історичною?