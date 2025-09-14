Поєдинок українця очолив андеркард вечора боксу. Суперником Сергія Богачука став американець Брендон Адамс, пише 24 Канал.

Як закінчився бій Богачук – Адамс?

Це був вже другий бій між Богачуком та Адамсом. Раніше боксери зустрічались на ринзі 17 травня 2025 року. Той двобій закінчився перемогою Брендона за рішенням суддів: 98-92 та 97-93 (двічі) на користь боксера із США. Хоча сам українець не визнав своєї поразки.

У ніч проти 14 вересня 2025 року Адамс вдруге переміг суперника з України.

Увесь поєдинок не тривав у високому темпі. Брендон закріпив за собою центр рингу та викидав багато комбінацій. Натомість Сергій не форсував подій, періодично вдало діяв у контратаках, використовуючи джеб.

Ближче до екватора бою Богачук діяв першим номером багато викидав ударів та продовжував турбувати опонента своїми джебами.

6-й раунд видався дуже важким для українця. Богачук пропустив боковий від Адамса. Після чого Сергій почав працювати другим номером. Він почав віддавати ініціативу супернику із США.Водночас Брендон регулярно почав прошивати захист українця боковими ударами та джебами.

Поєдинок тривав усі 10 раундів, а переможця визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Брендону Адамсу. Доволі сенсаційно! Американець вдруге переміг Сергія Богачука, хоча не був фаворитом цього реваншу: 99-91 та 98-92 (двічі).

Якою стала статистика Богачука та Адамса?