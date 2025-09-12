Бій відбудеться в андеркарді Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Сергій Богачук пригадав поразку Адамсу перед їх майбутнім реваншем, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Що сказав Богачук про бій з Адамсом?

Сергій Богачук достроково поступився Брендону Адамсу. Український боксер заявив, що у першому поєдинку з американцем він припустився помилки, підкресливши, що на той момент він був юним без досвіду.

Богачук заявив, що у реванші виправить помилку минулого. Сергій наголосив, що він вже не той боксер, тепер він розумніший та сильніший, а також має досвід та навички, щоб перемогти.

Я не програв. Я отримав чудовий досвід. Я поспішав і пресингував, думаючи, що в мене залізна щелепа. Він був розумним, прикидався втомленим, але водночас чекав на свій єдиний лакіпанч. Я зробив велику помилку, заряджаючись на нокаут, і він дав мені хороший урок,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що вечір боксу відбудеться на Allegiant Stadium у Лас Вегасі. Початок спортивного шоу о 4:00 за київським часом.

Що відомо про Богачука?