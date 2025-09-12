Бой состоится в андеркарде Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Сергей Богачук вспомнил поражение Адамсу перед их предстоящим реваншем, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Что сказал Богачук о бое с Адамсом?
Сергей Богачук досрочно уступил Брэндону Адамсу. Украинский боксер заявил, что в первом поединке с американцем он допустил ошибку, подчеркнув, что на тот момент он был юным без опыта.
Богачук заявил, что в реванше исправит ошибку прошлого. Сергей отметил, что он уже не тот боксер, теперь он умнее и сильнее, а также имеет опыт и навыки, чтобы победить.
Я не проиграл. Я получил замечательный опыт. Я спешил и прессинговал, думая, что у меня железная челюсть. Он был умным, притворялся уставшим, но в то же время ждал своего единственного лакипанча. Я сделал большую ошибку, заряжаясь на нокаут, и он дал мне хороший урок,
– сказал Богачук.
Напомним, что вечер бокса состоится на Allegiant Stadium в Лас Вегасе. Начало спортивного шоу в 4:00 по киевскому времени.
Что известно о Богачуке?
За свою карьеру Сергей Богачук провел 28 поединков в профессиональном ринге – 26 побед (24 нокаутом), 2 поражения.
Сергей Богачук является временным чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе.
Впервые Сергей Богачук встретился с Брэндоном Адамсом в 2021 году, где уступил в 8 раунде.