Бой состоится в андеркарде Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Сергей Богачук вспомнил поражение Адамсу перед их предстоящим реваншем, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Что сказал Богачук о бое с Адамсом?

Сергей Богачук досрочно уступил Брэндону Адамсу. Украинский боксер заявил, что в первом поединке с американцем он допустил ошибку, подчеркнув, что на тот момент он был юным без опыта.

Богачук заявил, что в реванше исправит ошибку прошлого. Сергей отметил, что он уже не тот боксер, теперь он умнее и сильнее, а также имеет опыт и навыки, чтобы победить.

Я не проиграл. Я получил замечательный опыт. Я спешил и прессинговал, думая, что у меня железная челюсть. Он был умным, притворялся уставшим, но в то же время ждал своего единственного лакипанча. Я сделал большую ошибку, заряжаясь на нокаут, и он дал мне хороший урок,

– сказал Богачук.

Напомним, что вечер бокса состоится на Allegiant Stadium в Лас Вегасе. Начало спортивного шоу в 4:00 по киевскому времени.

Что известно о Богачуке?