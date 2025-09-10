В спортивном сообществе немало разговоров о бою между Альваресом – и Кроуфордом на Allegiant Stadium. Брайан Макинтайр рассказал, как завершится поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

Как завершится Альварес – Кроуфорд?

Известный тренер спрогнозировал победителя боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Брайан Макинтайр считает, что американский боксер одолеет мексиканца в поединке.

Наставник Кроуфорда заявил, что его подопечный выглядит большим парнем. Поэтому не должно быть сомнений относительно того, уничтожит ли "Охотник" Канело в очном противостоянии.

Слушай, мы победим. Нет, меня не волнует вес. Меня это не волнует. Он его разнесет. Мы надерем ему задницу. Обещаю вам. Просто смотрите,

– сказал Макинтайр.

Напомним, что вечер бокса, где состоится бой Альварес – Канело, запланирован на 13 сентября 2025 года. Грандиозное боксерское событие будет транслировать – Netflix.

Что известно об Альваресе и Кроуфорде?