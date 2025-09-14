Поединок украинца возглавил андеркард вечера бокса. Соперником Сергея Богачука стал американец Брэндон Адамс, пишет 24 Канал.
Читайте также "Наш бой был бы замечательным": легенда бокса выразил желание подраться с Усиком
Как закончился бой Богачук – Адамс?
Это был уже второй бой между Богачуком и Адамсом. Ранее боксеры встречались на ринге 17 мая 2025 года. Тот поединок закончился победой Брэндона по решению судей: 98-92 и 97-93 (дважды) в пользу боксера из США. Хотя сам украинец не признал своего поражения.
В ночь на 14 сентября 2025 года Адамс во второй раз победил соперника из Украины.
Весь поединок не длился в высоком темпе. Брэндон закрепил за собой центр ринга и выбрасывал много комбинаций. Зато Сергей не форсировал событий, периодически удачно действовал в контратаках, используя джеб.
Ближе к экватору боя Богачук действовал первым номером много выбрасывал ударов и продолжал беспокоить оппонента своими джебами.
6-й раунд выдался очень тяжелым для украинца. Богачук пропустил боковой от Адамса. После чего Сергей начал работать вторым номером. Он начал отдавать инициативу сопернику из США, в то же время Брэндон регулярно начал прошивать защиту украинца боковыми ударами и джебами.
Поединок продолжался все 10 раундов, а победителя определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу Брэндону Адамсу. Довольно сенсационно! Американец во второй раз победил Сергея Богачука, хотя не был фаворитом этого реванша: 99-91 и 98-92 (дважды).
Какой стала статистика Богачука и Адамса?
- Сергей Богачук потерпел свое третье поражение в карьере. Ранее на профи-ринге он уступал Брендону Адамсу и Вирджилу Ортису.
- Всего теперь за спиной украинца 29 боев, в которых одержал 26 побед (24 – нокаутом), потерпев три поражения.
- Зато Адамс получил свою 26-ю победу (16 – нокаутом) и потерпел 4-х поражений в 30-ти поединках в профессионалах.