Поединок украинца возглавил андеркард вечера бокса. Соперником Сергея Богачука стал американец Брэндон Адамс, пишет 24 Канал.

Как закончился бой Богачук – Адамс?

Это был уже второй бой между Богачуком и Адамсом. Ранее боксеры встречались на ринге 17 мая 2025 года. Тот поединок закончился победой Брэндона по решению судей: 98-92 и 97-93 (дважды) в пользу боксера из США. Хотя сам украинец не признал своего поражения.

В ночь на 14 сентября 2025 года Адамс во второй раз победил соперника из Украины.

Весь поединок не длился в высоком темпе. Брэндон закрепил за собой центр ринга и выбрасывал много комбинаций. Зато Сергей не форсировал событий, периодически удачно действовал в контратаках, используя джеб.

Ближе к экватору боя Богачук действовал первым номером много выбрасывал ударов и продолжал беспокоить оппонента своими джебами.

6-й раунд выдался очень тяжелым для украинца. Богачук пропустил боковой от Адамса. После чего Сергей начал работать вторым номером. Он начал отдавать инициативу сопернику из США, в то же время Брэндон регулярно начал прошивать защиту украинца боковыми ударами и джебами.

Поединок продолжался все 10 раундов, а победителя определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу Брэндону Адамсу. Довольно сенсационно! Американец во второй раз победил Сергея Богачука, хотя не был фаворитом этого реванша: 99-91 и 98-92 (дважды).

Какой стала статистика Богачука и Адамса?